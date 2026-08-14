Ramalan Zodiak Virgo 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak virgo akan merasa gembira dan positif hari ini. Bagikan energi ini kepada orang lain yang merasa kurang puas. Sikap virgo dapat memberikan pengaruh besar pada teman, pasangan, dan anak-anak.

Tetangga dan keluarga besar dapat merasakan semangat virgo tanpa disadari. Jika seseorang terluka atau marah, berikan dukungan. Semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo sebaiknya tidak menyerah pada tekanan dari luar dan mengikuti intuisi sendiri untuk memutuskan mengenai pernikahan. Mengenai karir, tenanglah dan jangan biarkan tekanan dari para pesaing membuatmu patah semangat.

Sementara itu, lakukan modifikasi pada rutinitas kebugaran atau postur tubuh untuk menjaga kebugaran tubuh. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.

Cinta Virgo

Virgo mungkin merasa bingung mengenai pernikahan, karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti saja intuisimu.

Pada akhirnya, virgo akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasangan dan mereka akan mengalah.