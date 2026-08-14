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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 09.10 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com – Zodiak libra perlu merenungkan beberapa aspek kehidupan yang tidak selaras dengan impian. Namun, jangan kehilangan harapan atau terpuruk. Ambil pendekatan realistis dan tinjau kembali rencanamu untuk mencapai tujuan.

Ubah rencana sesuai dengan jadwal dan temukan jalan yang tepat untuk mencapai apa yang diinginkan. Bekerjalah secara metodis untuk mencapai impian. Berusahalah untuk mencapai kehebatan dalam segala hal yang dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 14 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Melakukan diskusi mengenai pernikahan akan membuahkan hasil jika diselesaikan saat ini. Terkait karir, jangan fokus pada hal negatif dan habiskan waktu untuk merasa bangga pada diri sendiri. 

Sementara itu, beristirahatlah untuk mengurangi ketegangan pada otot dan merasakan peningkatan mobilitas. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra

Jika pertunangan atau pernikahan telah lama tertunda, hari ini kesepakatan tersebut dapat diselesaikan. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi mengenai hal itu, karena akan membuahkan hasil jika diselesaikan saat ini. 

Karir Libra

Kesuksesan libra akan membangkitkan rasa iri di antara rekan-rekan kerja. Cobalah untuk tidak membiarkan hal negatif ini membuatmu patah semangat, karena sebenarnya libra harus menghabiskan waktu untuk merasa bangga pada diri sendiri. Singkirkan saja rasa iri yang tampaknya memengaruhi suasana hatimu, dan berbanggalah pada dirimu sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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