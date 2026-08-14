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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 09.20 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com – Zodiak scorpio disarankan untuk tetap di rumah. Jadwal kerja yang padat telah membuat scorpio mengabaikan urusan rumah tangga. Scorpio akan menyadari apa yang telah dilewatkan karena tidak memberikan waktu kepada orang-orang terkasih. 

Sudah saatnya scorpio mulai berkonsentrasi pada keluarga. Scorpio akan merasa rileks dan puas saat menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah.

Cobalah untuk menebus waktu yang hilang dan terabaikan. Lihat betapa bahagianya keluarga ketika scorpio menghabiskan sedikit waktu bersama mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 14 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan zodiak scorpio. Terkait karir, waspadai orang lain yang mungkin mencoba berkhianat dan membuat scorpio terlihat buruk.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit pada punggung. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan menerima kabar baik, dimana akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.

Cinta Scorpio

Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut berjalan lancar sesuai harapan scorpio. Scorpio tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan. 

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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