Ramalan Zodiak Capricorn 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

JawaPos.com - Pandangan hidup zodiak capricorn mungkin akan berubah drastis. Hal-hal praktis dan logis memikat capricorn yang terhormat, jadi perhatikan hal-hal tersebut. Capricorn bisa menjadi berbeda sebagai akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman tertentu.

Perubahan perspektif ini akan berdampak positif pada hidup capricorn dan orang-orang di sekitar. Ini mungkin adalah fase baru dimana capricorn akhirnya mencapai beberapa tujuan. Semester itu, bertemu kenalan baru diprediksi terjadi hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Berbahagialah karena pilihan pasangan zodiak capricorn telah mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Terkait karir, capricorn perlu berhati-hati terhadap persaingan setelah menerima penghargaan di tempat kerja.

Sementara itu, perubahan gaya hidup membuat masalah tekanan darah yang dialami capricorn membaik. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn akan merasakan kebahagiaan luar biasa karena pilihan pasangan telah mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Ini merupakan kelegaan yang akan membuat hubungan berjalan jauh lebih mudah. Capricorn dapat mulai merencanakan pernikahan dan perayaan terkait hal ini.

Karir Capricorn