5 Weton Berpotensi Kaya Raya, Rezeki Melimpah Ruah, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton kaya raya (magnific)

JawaPos.com - Memiliki kehidupan berkecukupan, rezeki lancar, dan kondisi finansial yang semakin mapan tentu menjadi harapan banyak orang.

Dalam tradisi Jawa, salah satu cara yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Menurut khazanah Primbon, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender tujuh harian dan lima pasaran Jawa.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi weton dipercaya mempunyai karakter serta jalan peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan rezeki, pekerjaan, usaha, dan kekayaan.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi menjadi wong sugih atau orang kaya.

Mereka digambarkan memiliki sifat pekerja keras, pantang menyerah, bertanggung jawab, serta mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, yang membahas berbagai ramalan weton berdasarkan Primbon Jawa.

Salah satu pembahasan dari kanal tersebut menyebut beberapa weton seperti Senin Wage, Selasa Wage, dan Selasa Pon sebagai weton yang dipercaya mempunyai garis rezeki kuat.

Perlu dipahami, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan warisan budaya Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan.

Kekayaan seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, kesempatan, kondisi ekonomi, kemampuan mengelola uang, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan nyata.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya berpotensi kaya raya dengan rezeki melimpah ruah? Berikut ulasannya.

1. Senin Wage

Senin Wage menjadi salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dalam pembahasan Primbon Jawa.