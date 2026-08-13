Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Pintar Cari Peluang, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Lebar Menuju Kekayaan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu bagian dari tradisi yang hingga kini masih banyak diperbincangkan. Sistem tersebut membagi tahun kelahiran ke dalam 12 simbol hewan yang masing-masing dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan berbeda.

Tidak hanya dikaitkan dengan kepribadian, shio juga kerap dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan finansial.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dianggap mempunyai kecerdasan, insting, dan kemampuan mengelola peluang sehingga dinilai berpotensi meraih kesuksesan finansial.

Seperti dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki bakat dalam menghasilkan uang berkat kecerdasan dan kemampuan mereka.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir cepat dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka cenderung mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini dipercaya cukup pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan aset maupun investasi secara lebih terencana.

2. Shio Macan

Pemilik Shio Macan dikenal berani, percaya diri, dan mempunyai insting yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah takut ketika harus mengambil keputusan besar.

Dalam dunia bisnis, keberanian mengambil risiko dapat menjadi modal penting. Namun, menurut ramalan tersebut, keberanian Shio Macan juga diimbangi kemampuan dalam mempertimbangkan peluang yang berpotensi memberikan keuntungan.

3. Shio Kambing

Shio Kambing disebut memiliki perpaduan antara kecerdasan dan kreativitas. Mereka cenderung mampu melihat sebuah peluang dari sudut pandang yang berbeda.

Ide-ide baru yang muncul dari pemilik shio ini dipercaya dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi. Mereka juga dinilai cukup cakap dalam mengatur keuangan sehingga memiliki peluang untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Konon Punya Aura Rezeki Kuat, 5 Weton Ini Disebut Mudah Menemukan Peluang - Image
Zodiak

Konon Punya Aura Rezeki Kuat, 5 Weton Ini Disebut Mudah Menemukan Peluang

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.29 WIB

4 Shio yang Diprediksi Kebanjiran Rezeki Minggu Ini, Peluang Finansial Terbuka Lebar - Image
Zodiak

4 Shio yang Diprediksi Kebanjiran Rezeki Minggu Ini, Peluang Finansial Terbuka Lebar

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.50 WIB

Cuan Makin Lancar! 3 Shio Ini Diramal Dapat Banyak Peluang di Agustus 2026 - Image
Zodiak

Cuan Makin Lancar! 3 Shio Ini Diramal Dapat Banyak Peluang di Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.52 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore