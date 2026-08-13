Pintar Cari Peluang, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Lebar Menuju Kekayaan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu bagian dari tradisi yang hingga kini masih banyak diperbincangkan. Sistem tersebut membagi tahun kelahiran ke dalam 12 simbol hewan yang masing-masing dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan berbeda.

Tidak hanya dikaitkan dengan kepribadian, shio juga kerap dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan finansial.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dianggap mempunyai kecerdasan, insting, dan kemampuan mengelola peluang sehingga dinilai berpotensi meraih kesuksesan finansial.

Seperti dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki bakat dalam menghasilkan uang berkat kecerdasan dan kemampuan mereka.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir cepat dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka cenderung mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini dipercaya cukup pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan aset maupun investasi secara lebih terencana.

2. Shio Macan Pemilik Shio Macan dikenal berani, percaya diri, dan mempunyai insting yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah takut ketika harus mengambil keputusan besar.

Dalam dunia bisnis, keberanian mengambil risiko dapat menjadi modal penting. Namun, menurut ramalan tersebut, keberanian Shio Macan juga diimbangi kemampuan dalam mempertimbangkan peluang yang berpotensi memberikan keuntungan.

3. Shio Kambing Shio Kambing disebut memiliki perpaduan antara kecerdasan dan kreativitas. Mereka cenderung mampu melihat sebuah peluang dari sudut pandang yang berbeda.