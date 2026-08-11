4 Shio yang Diprediksi Kebanjiran Rezeki Minggu Ini, Peluang Finansial Terbuka Lebar

JawaPos.com – Pekan ini disebut membawa momentum positif bagi sejumlah shio. Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi mendapatkan peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari datangnya proyek baru, peningkatan penghasilan, bertambahnya pelanggan, hingga kesempatan kerja sama yang sebelumnya tidak terduga.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Kondisi finansial seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan situasi masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki melimpah pekan ini.

1. Shio Tikus – Jeli Melihat Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan membaca keadaan dengan cepat. Ketelitian dan kecerdikan tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk menangkap peluang yang muncul minggu ini.

Di lingkungan kerja, mereka berpotensi memperoleh tanggung jawab baru, proyek penting, atau kepercayaan lebih besar dari atasan. Jika dikelola dengan baik, kesempatan tersebut dapat berdampak positif terhadap pendapatan.

Sementara bagi pelaku usaha, peningkatan pelanggan maupun transaksi menjadi salah satu peluang yang mungkin terbuka. Keuntungan bisa datang dari sumber yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan.

Kunci bagi Shio Tikus adalah tetap berhati-hati ketika mengambil keputusan, terutama jika peluang tersebut berkaitan dengan uang.

2. Shio Naga – Momentum untuk Naik Level Shio Naga disebut sedang berada dalam periode yang mendukung keberanian dan kepemimpinan. Usaha yang selama ini dibangun berpotensi mulai memperlihatkan perkembangan.