Konon Punya Aura Rezeki Kuat, 5 Weton Ini Disebut Mudah Menemukan Peluang

Ilustrasi weton yang akan menarik rezeki dari langit karena memiliki energi keberuntungan (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan.
Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta karakteristik yang berbeda. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang berkaitan dengan kelancaran rezeki dan datangnya berbagai peluang.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Salah satu sumber yang membahas mengenai weton pembawa keberuntungan adalah kanal YouTube MBAH EKO DAENG. Dalam pembahasannya, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki dan keberuntungan.
Berikut uraiannya:
Senin Legi memiliki nilai neptu 9, yang berasal dari Senin dengan nilai 4 dan Legi bernilai 5. Dalam kepercayaan Jawa, kombinasi ini sering dikaitkan dengan pribadi yang tenang, sederhana, serta mampu mengelola kehidupan dengan penuh pertimbangan.
Pemilik weton ini dipercaya memiliki kecenderungan untuk berhati-hati dalam mengatur keuangan. Mereka juga dianggap tidak mudah menghamburkan apa yang sudah diperoleh sehingga memiliki peluang untuk membangun kondisi ekonomi secara perlahan.
Dalam kehidupan sehari-hari, keberuntungan Senin Legi dipercaya dapat muncul melalui berbagai kesempatan yang datang secara tidak terduga. Misalnya, tawaran pekerjaan, proyek, maupun pertolongan ketika sedang menghadapi kesulitan.
Namun, karakter yang terlalu banyak memikirkan sesuatu juga disebut sebagai salah satu tantangannya. Karena itu, pemilik weton ini dipercaya perlu mengimbanginya dengan keberanian mengambil keputusan.
Kombinasi Kamis Wage memiliki neptu 12, dengan Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 4.
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