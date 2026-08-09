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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.52 WIB

Cuan Makin Lancar! 3 Shio Ini Diramal Dapat Banyak Peluang di Agustus 2026

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Memasuki Agustus 2026, ramalan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian. Sejumlah shio disebut akan mendapatkan energi keberuntungan yang lebih kuat pada bulan ini.

Menurut penafsiran astrologi Tionghoa, keberuntungan tersebut tidak selalu berupa uang secara langsung. Kesempatan dalam pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun peluang baru juga dapat menjadi bagian dari peruntungan yang datang.

Ada tiga shio yang disebut mempunyai peluang merasakan momentum positif sepanjang Agustus 2026.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang diramalkan memperoleh banyak peluang dan keberuntungan bulan ini.

1. Shio Monyet

Shio Monyet menjadi salah satu yang disebut mempunyai peruntungan cukup baik selama Agustus 2026.

Pemilik shio ini dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai pribadi yang cepat berpikir, adaptif, dan menyukai tantangan. Karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka ketika harus menghadapi situasi yang berubah dengan cepat.

Pada Agustus, Shio Monyet diprediksi mendapatkan sejumlah kesempatan baru. Peluang tersebut bisa datang dalam bentuk ide bisnis, tawaran kerja sama, maupun proyek yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.

Bagi mereka yang sempat merasa bosan atau mengalami stagnasi, periode ini disebut dapat menjadi momentum untuk kembali bergerak.

Kreativitas yang meningkat juga dipercaya membuat Shio Monyet lebih berani menunjukkan kemampuan. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan perhitungan yang matang, perkembangan positif dalam karier maupun usaha berpotensi mengikuti.

2. Shio Ular

Shio Ular juga masuk dalam daftar shio yang disebut memiliki peruntungan finansial positif pada Agustus 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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