Hidup Makin Berkah, 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Berlimpah Sepanjang Usia

Weton makmur sepanjang umur berkat rezeki berlimpah kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, ramalan weton hingga kini masih menarik perhatian banyak orang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki cukup baik. Kemakmuran tersebut dalam penafsiran primbon tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan hubungan sosial, ketenangan hidup, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.
Karakter seperti tekun, mandiri, mudah bergaul, serta senang membantu orang lain dipercaya dapat menjadi modal yang mendukung perjalanan mereka.
Namun, tentu saja, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut sembilan weton yang disebut memiliki peluang hidup makmur dan rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.
Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil perpaduan nilai Senin 5 dan Pahing 8.
Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih nyaman dengan ketenangan dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mereka juga dikenal memiliki kesabaran tinggi ketika menghadapi berbagai persoalan.
Meski demikian, kesabaran tersebut memiliki batas. Ketika merasa sangat tersakiti, mereka dapat menunjukkan emosi yang kuat dan membutuhkan waktu untuk kembali mempercayai orang lain.
Di sisi lain, sifat suka menolong, mandiri, teliti, dan memiliki perhitungan yang matang menjadi sejumlah karakter yang dipercaya dapat mendukung keberhasilan mereka dalam mencari penghasilan.
Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai Senin 5 dan Legi 4. Dalam penafsiran primbon, weton ini sering dikaitkan dengan karakter lakune angin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan