Hidup Makin Berkah, 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Berlimpah Sepanjang Usia

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, ramalan weton hingga kini masih menarik perhatian banyak orang.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki cukup baik. Kemakmuran tersebut dalam penafsiran primbon tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan hubungan sosial, ketenangan hidup, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.

Karakter seperti tekun, mandiri, mudah bergaul, serta senang membantu orang lain dipercaya dapat menjadi modal yang mendukung perjalanan mereka.

Namun, tentu saja, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut sembilan weton yang disebut memiliki peluang hidup makmur dan rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil perpaduan nilai Senin 5 dan Pahing 8.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih nyaman dengan ketenangan dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mereka juga dikenal memiliki kesabaran tinggi ketika menghadapi berbagai persoalan.

Meski demikian, kesabaran tersebut memiliki batas. Ketika merasa sangat tersakiti, mereka dapat menunjukkan emosi yang kuat dan membutuhkan waktu untuk kembali mempercayai orang lain.

Di sisi lain, sifat suka menolong, mandiri, teliti, dan memiliki perhitungan yang matang menjadi sejumlah karakter yang dipercaya dapat mendukung keberhasilan mereka dalam mencari penghasilan.