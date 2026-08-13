Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Hidup Makin Berkah, 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Berlimpah Sepanjang Usia

Weton makmur sepanjang umur berkat rezeki berlimpah kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton makmur sepanjang umur berkat rezeki berlimpah kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, ramalan weton hingga kini masih menarik perhatian banyak orang.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki cukup baik. Kemakmuran tersebut dalam penafsiran primbon tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan hubungan sosial, ketenangan hidup, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.

Karakter seperti tekun, mandiri, mudah bergaul, serta senang membantu orang lain dipercaya dapat menjadi modal yang mendukung perjalanan mereka.

Namun, tentu saja, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut sembilan weton yang disebut memiliki peluang hidup makmur dan rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil perpaduan nilai Senin 5 dan Pahing 8.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih nyaman dengan ketenangan dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mereka juga dikenal memiliki kesabaran tinggi ketika menghadapi berbagai persoalan.

Meski demikian, kesabaran tersebut memiliki batas. Ketika merasa sangat tersakiti, mereka dapat menunjukkan emosi yang kuat dan membutuhkan waktu untuk kembali mempercayai orang lain.

Di sisi lain, sifat suka menolong, mandiri, teliti, dan memiliki perhitungan yang matang menjadi sejumlah karakter yang dipercaya dapat mendukung keberhasilan mereka dalam mencari penghasilan.

2. Senin Legi

Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai Senin 5 dan Legi 4. Dalam penafsiran primbon, weton ini sering dikaitkan dengan karakter lakune angin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kalem di Luar, Kuat di Dalam! Ini 10 Weton dengan Aura Tersembunyi Menurut Primbon - Image
Zodiak

Kalem di Luar, Kuat di Dalam! Ini 10 Weton dengan Aura Tersembunyi Menurut Primbon

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.12 WIB

7 Weton Paling Beruntung Soal Rezeki, Disebut Mampu Mengubah Peluang Jadi Cuan - Image
Zodiak

7 Weton Paling Beruntung Soal Rezeki, Disebut Mampu Mengubah Peluang Jadi Cuan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.57 WIB

Disebut Titisan Dewa Kekayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Aura Rezeki Kuat - Image
Zodiak

Disebut Titisan Dewa Kekayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Aura Rezeki Kuat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.51 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore