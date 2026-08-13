7 Weton Paling Beruntung Soal Rezeki, Disebut Mampu Mengubah Peluang Jadi Cuan

Weton terlahir beruntung yang ditakdirkan rezeki lancar seumur hidup menurut Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton masih kerap digunakan untuk membaca karakter, peruntungan, serta perjalanan hidup seseorang.
Perhitungan weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa. Dari kombinasi tersebut, muncul berbagai tafsir mengenai karakter dan potensi kehidupan seseorang, termasuk soal rezeki.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang kuat dalam urusan ekonomi. Mereka dianggap memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari pandai melihat kesempatan, mampu membangun relasi, hingga berani mengambil keputusan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan berpotensi meraih kehidupan yang lebih sejahtera.
Berikut daftarnya:
Senin Pon memiliki jumlah neptu 11. Dalam tafsir Primbon Jawa yang dirujuk, pemilik weton ini mempunyai kemampuan yang cukup menonjol dalam bidang usaha dan kewirausahaan.
Mereka disebut memiliki kepekaan dalam melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Ketika menghadapi perubahan situasi, Senin Pon juga dipercaya mampu menyesuaikan strategi dengan cepat.
Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu keunggulan mereka. Namun, keberanian tersebut biasanya dibarengi dengan pertimbangan agar risiko yang diambil tetap dapat dikendalikan.
Kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang juga menjadi modal penting. Dengan jaringan sosial yang baik, peluang untuk mengembangkan usaha maupun karier diyakini semakin terbuka.
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