Disebut Titisan Dewa Kekayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Aura Rezeki Kuat

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari perhitungan yang digunakan untuk melihat karakter dan peruntungan seseorang.

Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dengan pasaran Jawa. Dalam kepercayaan tertentu, kombinasi tersebut dipercaya memiliki gambaran mengenai sifat, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Salah satu istilah yang cukup populer adalah urat emas dan balungan sugih. Sebutan tersebut digunakan untuk menggambarkan orang yang dipercaya mempunyai potensi kemakmuran serta kemampuan menarik keberuntungan dalam kehidupan.

Meski demikian, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kondisi ekonomi seseorang dalam kehidupan nyata tentu tetap dipengaruhi usaha, keterampilan, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki urat emas dan balungan sugih?

Berikut delapan di antaranya yang dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon.

1. Senin Wage Pemilik weton Senin Wage dalam Primbon Jawa digambarkan mempunyai karakter yang kuat dan penuh semangat.

Mereka disebut memiliki aura yang berkaitan dengan unsur api. Sifatnya terkadang mudah tersulut ketika menghadapi sesuatu yang menyentuh harga dirinya.

Namun, di balik karakter tersebut terdapat rasa tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Senin Wage dipercaya sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.