Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 14 Agustus 2026 | 11.50 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Selalu Diikuti Rezeki, Hidup Mapan Akhirnya Bisa Digapai

Weton yang hidupnya di tahun 2026 akan selalu diikuti oleh rezeki hingga hidup mapan akhirnya bisa digapai. (dok: pexels) - Image

Weton yang hidupnya di tahun 2026 akan selalu diikuti oleh rezeki hingga hidup mapan akhirnya bisa digapai. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup sering kali perubahan tak terduga terjadi sewaktu-waktu.

Roda kehidupan senantiasa berputar membuat orang bisa dengan seketika berada di atas dan juga di bawah.

Di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang diberikan keberuntungan sehingga hidupnya bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya di tahun 2026 akan selalu diikuti oleh rezeki hingga hidup mapan akhirnya bisa digapai.

1. Weton Minggu Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pahing kerap kali mempunyai watak yang keras.

Setiap keputusan yang diambil hampir selalu dilakukan dengan tegas tanpa ragu, begitu juga dengan pendiriannya.

Kebiasaannya inilah yang membuat mereka kerap dipercaya menjadi pemimpin lantaran berani mengambil tanggung jawab yang besar,

Di tahun 2026 ini sendiri, dikatakan rezeki akan datang menghampiri saat mereka memperoleh kenaikan jabatan yang diikuti juga dengan pendapatan yang besar.

2. Weton Kamis Legi 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kalem di Luar, Kuat di Dalam! Ini 10 Weton dengan Aura Tersembunyi Menurut Primbon - Image
Zodiak

Kalem di Luar, Kuat di Dalam! Ini 10 Weton dengan Aura Tersembunyi Menurut Primbon

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.12 WIB

Hidup Makin Berkah, 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Berlimpah Sepanjang Usia - Image
Zodiak

Hidup Makin Berkah, 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Berlimpah Sepanjang Usia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.10 WIB

7 Weton Paling Beruntung Soal Rezeki, Disebut Mampu Mengubah Peluang Jadi Cuan - Image
Zodiak

7 Weton Paling Beruntung Soal Rezeki, Disebut Mampu Mengubah Peluang Jadi Cuan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore