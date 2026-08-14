3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Selalu Diikuti Rezeki, Hidup Mapan Akhirnya Bisa Digapai

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup sering kali perubahan tak terduga terjadi sewaktu-waktu.

Roda kehidupan senantiasa berputar membuat orang bisa dengan seketika berada di atas dan juga di bawah.

Di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang diberikan keberuntungan sehingga hidupnya bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya di tahun 2026 akan selalu diikuti oleh rezeki hingga hidup mapan akhirnya bisa digapai.

1. Weton Minggu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pahing kerap kali mempunyai watak yang keras.

Setiap keputusan yang diambil hampir selalu dilakukan dengan tegas tanpa ragu, begitu juga dengan pendiriannya.

Kebiasaannya inilah yang membuat mereka kerap dipercaya menjadi pemimpin lantaran berani mengambil tanggung jawab yang besar,

Di tahun 2026 ini sendiri, dikatakan rezeki akan datang menghampiri saat mereka memperoleh kenaikan jabatan yang diikuti juga dengan pendapatan yang besar.