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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.31 WIB

5 Zodiak yang Diyakini Memiliki Intuisi Tajam, Seolah Mampu Menebak Apa yang Akan Terjadi

ilustrasi orang yang intuitif. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang intuitif. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ada orang yang sering kali tampak mampu mengantisipasi suatu peristiwa sebelum benar-benar terjadi.

Dalam perspektif astrologi, kemampuan tersebut dikaitkan dengan intuisi yang kuat dan kepekaan terhadap perubahan di sekitarnya.

Mereka disebut lebih mudah menangkap isyarat halus, mulai dari membaca suasana hati seseorang hingga merasakan kemungkinan perubahan situasi yang datang tanpa diduga.

Dikutip dari Times of India, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki intuisi paling tajam sehingga kerap dianggap mampu memprediksi berbagai situasi lebih awal menurut astrologi.

1. Pisces

Pisces mungkin merupakan zodiak yang paling intuitif.

Orang-orang ini dikuasai oleh perasaan dan imajinasi, dikatakan mudah menyerap energi dari lingkungan sekitarnya.

Mereka dapat merasakan bahaya, perubahan emosional, dan hal-hal yang akan terjadi sebelum orang lain. 

Banyak Pisces mengatakan bahwa mimpi atau firasat mereka ternyata benar di kemudian hari.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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