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Rabbany Wanadriani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.34 WIB

Selalu Berpikir Jernih, 6 Zodiak Ini Dipercaya Paling Stabil Saat Menghadapi Tekanan

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com -- Setiap orang mempunyai cara masing-masing ketika berhadapan dengan persoalan. Ada yang langsung panik ketika situasi berubah, sementara sebagian lainnya justru mampu mempertahankan ketenangan dan mencari jalan keluar.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa tanda zodiak disebut mempunyai kecenderungan untuk berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, atau mengutamakan penyelesaian masalah dibanding bereaksi secara spontan.

Sikap tenang bukan berarti seseorang tidak memiliki rasa takut atau tekanan. Justru, orang yang terlihat kalem bisa saja tetap merasakan kecemasan, tetapi memilih mengelolanya sebelum mengambil tindakan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dalam astrologi dikenal mampu menjaga ketenangan dan kestabilan ketika menghadapi masa sulit.

1. Taurus

Taurus sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah terpancing. Mereka cenderung mengambil waktu untuk memahami keadaan sebelum menentukan langkah.

Ketika berhadapan dengan masalah, Taurus lebih memilih mencari solusi yang bisa diterapkan dalam jangka panjang daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Sifat sabar dan kecenderungan untuk berpijak pada hal-hal yang realistis membuat Taurus terlihat stabil di tengah situasi yang penuh tekanan.

Karena tidak mudah terbawa suasana, mereka juga sering menjadi tempat orang lain meminta pendapat. Ketenangan Taurus dianggap mampu memberikan rasa aman ketika keadaan sedang tidak menentu.

2. Pisces

Meski dikenal sensitif, Pisces dalam astrologi justru digambarkan mempunyai kemampuan memahami emosi dengan baik.

Kepekaan tersebut membuat mereka lebih mudah membaca suasana dan memahami apa yang sedang dirasakan orang di sekitarnya. Ketika menghadapi konflik, Pisces cenderung tidak langsung membalas dengan kemarahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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