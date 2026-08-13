Dewi Fortuna Seolah Berpihak! 4 Shio Ini Diramal Kebanjiran Hoki dan Peluang Kaya

JawaPos.com – Keberuntungan sering kali datang melalui jalan yang tidak terduga. Ada masa ketika berbagai rencana terasa sulit diwujudkan, tetapi tiba-tiba peluang baru muncul dan membawa perubahan besar.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur yang menaunginya. Setiap shio dipercaya memiliki karakter serta pola keberuntungan yang berbeda.

Pada periode tertentu, beberapa shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang lebih menguntungkan. Peluang dalam pekerjaan, bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial diprediksi semakin terbuka.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Lantas, shio apa saja yang disebut sedang mendapatkan keberuntungan besar?

Berikut empat shio yang dirangkum dari materi kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Macan Pemilik shio Macan dikenal mempunyai keberanian, keteguhan, serta semangat yang kuat dalam menghadapi berbagai keadaan.

Dalam ramalan tersebut, mereka yang lahir pada tahun 1974, 1986, 1998, dan 2010 disebut berpotensi memasuki fase perubahan positif.

Perjalanan hidup shio Macan memang tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan gejolak dapat menjadi bagian dari proses yang mereka jalani.