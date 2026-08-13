Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Dewi Fortuna Seolah Berpihak! 4 Shio Ini Diramal Kebanjiran Hoki dan Peluang Kaya

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific) - Image

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific)

JawaPos.com – Keberuntungan sering kali datang melalui jalan yang tidak terduga. Ada masa ketika berbagai rencana terasa sulit diwujudkan, tetapi tiba-tiba peluang baru muncul dan membawa perubahan besar.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur yang menaunginya. Setiap shio dipercaya memiliki karakter serta pola keberuntungan yang berbeda.

Pada periode tertentu, beberapa shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang lebih menguntungkan. Peluang dalam pekerjaan, bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial diprediksi semakin terbuka.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Lantas, shio apa saja yang disebut sedang mendapatkan keberuntungan besar?

Berikut empat shio yang dirangkum dari materi kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal mempunyai keberanian, keteguhan, serta semangat yang kuat dalam menghadapi berbagai keadaan.

Dalam ramalan tersebut, mereka yang lahir pada tahun 1974, 1986, 1998, dan 2010 disebut berpotensi memasuki fase perubahan positif.

Perjalanan hidup shio Macan memang tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan gejolak dapat menjadi bagian dari proses yang mereka jalani.

Namun, pengalaman tersebut justru dipercaya mampu membentuk mental yang semakin kuat. Mereka menjadi lebih berani menentukan pilihan dan tidak mudah mundur ketika menghadapi hambatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Mengalir Deras, 14 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki Besar - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras, 14 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki Besar

Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.02 WIB

Punya Hoki Rezeki Besar, 6 Weton Ini Disebut Mudah Mengumpulkan Kekayaan - Image
Zodiak

Punya Hoki Rezeki Besar, 6 Weton Ini Disebut Mudah Mengumpulkan Kekayaan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.48 WIB

6 Shio yang Diprediksi Hoki di Agustus 2026, Rezeki dan Peluang Besar Terbuka Lebar - Image
Zodiak

6 Shio yang Diprediksi Hoki di Agustus 2026, Rezeki dan Peluang Besar Terbuka Lebar

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore