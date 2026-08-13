Diam-Diam Menanjak, 3 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Menuju Kehidupan Mewah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam berbagai tafsir Primbon Jawa, setiap weton memiliki gambaran watak dan peruntungan yang berbeda. Ada yang sejak awal dianggap memiliki banyak kelebihan, tetapi ada pula yang justru sering dipersepsikan kurang beruntung.

Namun, anggapan tersebut tidak selalu menjadi gambaran akhir perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton dipercaya justru mengalami perubahan besar setelah melewati berbagai tantangan. Perlahan, kehidupan mereka berkembang hingga kondisi ekonomi menjadi jauh lebih baik.

Kunci perubahan tersebut dalam cerita dan tafsir tradisional biasanya dikaitkan dengan sifat pekerja keras, kesabaran, kecerdikan, serta keberanian membaca kesempatan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya mampu bangkit dan meraih kehidupan lebih berkecukupan.

1. Selasa Pon – Tenang tetapi Punya Tekad Kuat Selasa Pon digambarkan sebagai sosok yang cenderung kalem dan tidak terlalu banyak menunjukkan ambisi di hadapan orang lain. Namun, di balik pembawaannya yang sederhana tersebut terdapat kemampuan berpikir yang cukup tajam.

Mereka dipercaya memiliki daya juang tinggi dan terbiasa menghadapi persoalan tanpa terlalu banyak mengeluh. Ketika sudah menetapkan tujuan, pemilik weton ini cenderung berusaha menyelesaikannya dengan caranya sendiri.

Karakter tersebut membuat Selasa Pon sering diibaratkan seperti air yang terlihat tenang, tetapi memiliki kekuatan besar. Mereka tidak selalu mengejar perhatian, tetapi lebih memilih membuktikan kemampuan melalui hasil.

Dalam tafsir yang dikutip, perubahan kehidupan mereka disebut mulai terlihat ketika memasuki usia yang lebih matang. Peluang dalam pekerjaan maupun usaha mandiri dipercaya dapat menjadi salah satu pintu terbukanya rezeki.