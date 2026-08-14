5 Weton yang Potensi Rezekinya Berkembang dari Kecerdasan dan Prinsip Kuat, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Peimbon Jawa menyebut lima weton ini dipercaya memiliki potensi rezeki yang berkembang berkat kecerdasan, prinsip kuat, kerja keras, dan kemampuan melihat peluang.

Ya, meski rezeki setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda, namun weton-weton ini memiliki jalan rezeki yang unik setelah melewati berbagai pengalaman dan kegagalan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang, termasuk mengenai pekerjaan, usaha, dan rezeki.

Dari 35 kombinasi weton yang dikenal dalam kalender Jawa, masing-masing dipercaya memiliki watak dan jalan kehidupan yang berbeda.

Menariknya, sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki berkembang berkat kecerdasan dan prinsip hidup yang kuat.

Mereka bukan hanya digambarkan pandai melihat kesempatan, tetapi juga memiliki keteguhan hati sehingga tidak mudah berubah arah ketika menghadapi tantangan.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah weton yang dipercaya memiliki potensi rezeki yang berkembang karena kecerdasan dan prinsip hidup yang kuat. Berikut lima di antaranya.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing menjadi salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan kecerdasan, keteguhan pendirian, dan peluang rezeki yang besar.

Dalam sejumlah pembahasan Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan memiliki banyak bakat, cepat menguasai berbagai bidang, serta mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam perjalanan menuju kemapanan.

Seseorang yang mudah mempelajari hal baru biasanya mempunyai lebih banyak pilihan ketika menghadapi perubahan dalam pekerjaan maupun usaha.

Minggu Pahing juga dikenal dengan prinsip yang kuat. Mereka dipercaya tidak mudah goyah hanya karena mendapatkan tekanan atau pendapat berbeda dari lingkungan.

Keteguhan tersebut dapat membantu mereka tetap fokus terhadap tujuan yang telah ditentukan.