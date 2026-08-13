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Niko Sulpriyono
Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.11 WIB

Selalu Hati-hati Bicara, 3 Shio Ini Konon Dikelilingi Rezeki dan Relasi Baik

Ilustrasi Shio Kelinci (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Kelinci (freepik)

JawaPos.com - Menjaga ucapan bukan perkara mudah. Dalam situasi tertentu, seseorang bisa saja berbicara spontan ketika sedang marah atau terbawa suasana.

Namun, ada orang-orang yang cenderung lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan perkataan. Mereka mempertimbangkan perasaan lawan bicara dan sebisa mungkin menghindari ucapan yang dapat menimbulkan konflik.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa shio tertentu. Mereka dikenal memiliki empati tinggi, menyukai kedamaian, serta berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Sikap positif itu dalam kepercayaan astrologi juga dianggap membawa energi baik dalam kehidupan. Hubungan sosial yang harmonis dipercaya dapat membuka berbagai peluang dan keberuntungan.

Berikut tiga shio yang disebut memiliki karakter lembut dan pandai menjaga perkataan, sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube Shio Daily.

1. Shio Babi – Tenang dan Tidak Suka Memperkeruh Suasana

Pemilik shio Babi digambarkan sebagai pribadi yang cenderung santai dan menyukai kehidupan yang damai. Mereka tidak mudah terpancing ketika menghadapi situasi yang membuat emosi.

Mereka juga disebut tidak terlalu tertarik mencampuri urusan orang lain. Sikap tersebut membuat mereka lebih memilih menghindari drama maupun perselisihan yang sebenarnya tidak perlu.

Dalam berkomunikasi, shio Babi dipercaya cukup memperhatikan pilihan kata. Ketika mempunyai pendapat berbeda, mereka cenderung menyampaikannya secara halus daripada langsung melontarkan perkataan yang dapat menyinggung.

Kemampuan menjaga suasana tetap nyaman membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam ramalan astrologi, keberuntungan yang datang kepada shio Babi dapat berupa dukungan orang-orang terdekat maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

2. Shio Kelinci – Peka terhadap Perasaan Orang Lain

Shio Kelinci dikenal dengan karakter lembut, penyayang, dan memiliki kepekaan tinggi. Mereka biasanya berusaha menghindari pertengkaran serta lebih menyukai komunikasi yang tenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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