Punya Jiwa Dagang Alami, 10 Weton Ini Dipercaya Mudah Menjemput Rezeki

JawaPos.com – Memulai usaha dari bawah bukan perkara mudah. Banyak orang harus mengawali bisnis dengan modal terbatas, mengandalkan kemampuan sendiri, bahkan berjualan dari rumah sebelum akhirnya memiliki usaha yang berkembang.

Ada yang memulai dari menjual makanan, membuka warung kecil, menjadi reseller, hingga menawarkan jasa secara sederhana. Dengan ketekunan dan kemampuan membaca peluang, usaha tersebut perlahan bisa berkembang menjadi sumber penghasilan utama.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter dan perjalanan rezeki seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran ini dipercaya dapat menggambarkan watak serta potensi seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan usaha.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung dunia perdagangan. Mereka dianggap lebih berani mengambil peluang, pandai membangun relasi, atau mampu mengatur keuangan dengan baik.

Berikut 10 weton yang disebut memiliki potensi menjadi pengusaha atau juragan menurut materi yang dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79.

1. Senin Kliwon – Peka Melihat Peluang Usaha Pemilik weton Senin Kliwon dalam kepercayaan Primbon Jawa digambarkan mempunyai kepekaan dalam membaca keadaan. Mereka disebut mampu menangkap peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Karakter yang praktis dan tidak terlalu suka berlama-lama dalam mengambil tindakan membuat mereka dinilai cocok menjalankan usaha secara mandiri.

Bisnis kecil pun dapat menjadi pilihan awal, misalnya makanan, perdagangan kebutuhan sehari-hari, maupun usaha berbasis internet. Jika ditekuni secara konsisten, usaha tersebut dipercaya bisa berkembang secara bertahap.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan kepada Senin Kliwon. Meski demikian, keberanian tetap perlu diimbangi perhitungan agar tidak berubah menjadi tindakan gegabah.