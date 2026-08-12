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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.00 WIB

Rezekinya Berlimpah, Sikapnya Tetap Kalem! 6 Shio Ini Anti Pamer Kekayaan

ilustrasi shio yang rendah hati. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang rendah hati. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan dan kekayaan terkadang dapat mengubah cara seseorang bersikap. Namun, tidak semua orang menjadi angkuh setelah mencapai kehidupan yang mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter sederhana dan rendah hati. Mereka disebut mampu mempertahankan prinsip serta nilai kehidupan meski telah memperoleh banyak uang, popularitas, maupun kedudukan.

Bagi mereka, keberhasilan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru pengalaman hidup sebelum sukses menjadi pengingat agar tetap menghargai orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari Horoscope, berikut enam shio yang dipercaya tetap rendah hati meskipun telah mencapai kesuksesan besar.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi pekerja keras yang lebih mengutamakan kestabilan hidup daripada mengejar perhatian.

Ketika berhasil mengumpulkan kekayaan, mereka cenderung tidak merasa perlu menunjukkannya kepada orang lain. Kehidupan sederhana justru tetap menjadi sesuatu yang mereka nikmati.

Pengalaman dan perjuangan yang telah dilewati membuat Shio Kerbau tidak mudah melupakan masa lalu. Karena itu, keberhasilan yang diperoleh tidak serta-merta membuat mereka berubah menjadi pribadi yang suka pamer.

2. Shio Kelinci

Bagi Shio Kelinci, keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.

Mereka cenderung menjaga kedekatan dengan orang-orang yang telah menemani perjalanan hidupnya, meskipun status dan kondisi finansial sudah berubah.

Kenangan tentang berbagai kesulitan yang pernah dilewati juga membuat Shio Kelinci lebih mudah bersyukur. Kekayaan yang dimiliki tidak lantas membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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