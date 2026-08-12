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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.17 WIB

5 Shio yang Disebut Punya Aura Rezeki Kuat, Kekayaan Datang dari Peluang Tak Terduga

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Sejumlah shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung keberuntungan, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Bukan berarti mereka bisa mendapatkan kekayaan tanpa usaha. Namun, menurut interpretasi astrologi, karakter seperti ketekunan, keberanian mengambil peluang, kecerdikan, serta kemampuan mengelola keuangan membuat beberapa shio dinilai lebih mudah menemukan jalan menuju kemakmuran.

Dilansir dari Horoscope.com, berikut lima shio yang memiliki karakter tersebut.

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, konsisten, dan dapat diandalkan. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan, terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masa depan.

Sifat tekun tersebut membuat shio Kerbau dianggap mampu membangun kestabilan finansial secara bertahap. Mereka lebih nyaman dengan strategi yang terencana daripada mengambil risiko besar secara sembarangan.

Horoscope.com juga menggambarkan Kerbau sebagai pribadi yang menyukai keamanan jangka panjang dan memiliki kecenderungan membangun fondasi yang kokoh.

2. Shio Macan

Berbeda dengan Kerbau yang cenderung tenang, Macan memiliki karakter berani dan penuh percaya diri. Mereka tidak takut mencoba sesuatu yang baru ketika melihat peluang di depan mata.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, keberanian tersebut bisa menjadi modal untuk membuka kesempatan baru. Karisma dan kemampuan beradaptasi juga membuat mereka relatif mudah membangun koneksi dengan orang lain.

Menurut Horoscope.com, energi shio Macan pada 2026 berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, memperluas jaringan, dan mencoba hal-hal baru.

3. Shio Kambing

Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang peka terhadap lingkungan dan memiliki kemampuan melihat peluang dari hubungan sosial maupun kreativitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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