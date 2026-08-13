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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Rezeki Tak Putus-Putus, 17 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

Weton dikepung kekayaan dan rezeki dari berbagai arah kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton dikepung kekayaan dan rezeki dari berbagai arah kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran peruntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter serta perhitungan tertentu yang dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Mereka disebut memiliki kemampuan melihat peluang, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan.

Dalam penafsiran tersebut, ada weton yang digambarkan seolah mempunyai banyak pintu rezeki. Keberuntungan bisa datang melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Namun, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Berikut 17 weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat menurut Primbon Jawa, sebagaimana dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon.

1. Rabu Pon

Rabu Pon mempunyai neptu 14, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Pon 7.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini berada di bawah pengaruh Lintang Lumbung. Pemiliknya dikenal memiliki pola pikir terarah, ambisi yang kuat, serta semangat untuk menghadapi tantangan.

Sifat pantang menyerah tersebut menjadi salah satu modal yang dipercaya dapat membantu mereka mengejar kesuksesan.

2. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki neptu 14, terdiri dari Minggu 5 dan Pahing 9.

Weton ini dikaitkan dengan Lintang Gajah Mina. Pemiliknya dipercaya mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang, prinsip hidup yang kuat, serta kecerdasan yang mendukung pekerjaannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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