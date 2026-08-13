Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 14 Agustus 2026: Cinta Serius, Karier Makin Terbuka

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Jumat 14 Agustus 2026, membawa sejumlah perkembangan menarik dalam kehidupan asmara, karier, keuangan, dan kesehatan.

Capricorn akan berada dalam situasi yang mendorongnya untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar, terutama teman yang mungkin sedang membutuhkan dukungan.

Di tengah kesibukan sendiri, Capricorn sebaiknya tidak terlalu fokus pada urusan pribadi hingga melupakan orang terdekat yang membutuhkan tempat untuk bercerita.

Dalam percintaan, hubungan Capricorn berpotensi berkembang menuju komitmen yang lebih bermakna.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, pembicaraan mengenai masa depan dapat terasa semakin nyata.

Sementara itu, peluang karier terlihat cukup menjanjikan dan bisa membawa perkembangan positif jika Capricorn mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Dari sisi keuangan, situasinya juga relatif menguntungkan, tetapi keputusan besar tetap membutuhkan pertimbangan matang.