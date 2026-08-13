Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 14 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Simak urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Jumat 14 Agustus 2026. Cek posisi zodiakmu dan intip peluang asmara, karier, keuangan, serta kesehatan.

Memasuki Jumat, 14 Agustus 2026, suasana astrologi membawa peluang yang berbeda bagi masing-masing zodiak.

Ada yang berpotensi mendapatkan kabar menggembirakan dalam pekerjaan dan keuangan, sementara zodiak lainnya justru menemukan keberuntungan melalui hubungan, komunikasi, atau keputusan yang selama ini ditunda.

Lantas, siapa yang berada di posisi teratas dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Jumat 14 Agustus 2026?

Apakah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, atau Pisces?

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung Jumat 14 Agustus 2026, mulai dari posisi pertama hingga ke-12.

1. Leo Leo diprediksi menjadi zodiak paling beruntung besok, Jumat 14 Agustus 2026. Kepercayaan diri, kreativitas, dan keberanian mengambil kesempatan menjadi kekuatan utama yang membuat Leo berpeluang tampil lebih menonjol dibandingkan hari-hari sebelumnya.