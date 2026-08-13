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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat 14 Agustus 2026: Saatnya Introspeksi dan Jaga Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Pisces besok, Jumat 14 Agustus 2026, membawa pesan tentang pentingnya introspeksi, ketenangan, dan keberanian untuk melihat keadaan secara lebih jujur. 

Pisces mungkin sedang berada dalam fase ketika beberapa persoalan terasa lebih berat dari biasanya. 

Alih-alih terus mencari pihak yang dianggap paling bertanggung jawab, Pisces justru disarankan melihat kembali tindakan dan keputusan pribadi. 

Mengakui kesalahan bukan berarti kalah, melainkan menjadi langkah untuk memperbaiki keadaan dan bergerak dengan lebih ringan.

Dalam urusan asmara, Pisces yang masih lajang mungkin merasakan kesepian sehingga membutuhkan waktu bersama teman-teman terdekat. 

Bagi yang sudah memiliki pasangan, komunikasi yang jujur dapat membantu menjaga hubungan tetap sehat. 

Karier juga mengajak Pisces mempertanyakan kembali apakah pekerjaan yang dijalani benar-benar memberikan kepuasan. 

Sementara itu, keuangan meminta kewaspadaan karena keputusan besar dan investasi berisiko sebaiknya ditunda. 

Editor: Novia Tri Astuti
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