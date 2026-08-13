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Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.24 WIB

3 Shio yang Bisa Bawa Banyak Keberuntungan dan Rezeki ke Orang Terdekat, Tahun 2026 Hokinya Besar

Shio yang diramalkan bisa bawa banyak keberuntungan dan rezeki ke orang terdekat karena hokinya di tahun 2026 besar sekali. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bisa bawa banyak keberuntungan dan rezeki ke orang terdekat karena hokinya di tahun 2026 besar sekali. (dok: pexels)

JawaPos.com - Kerap kali orang-orang tidak menyadari bila kehadiran seseorang sangat mungkin memberikan banyak arti dan kebaikan.

Hal-hal baik dalam hidup sangat mungkin hadir melalui banyak jalan, salah satunya lewat orang-orang baik di sekitar kita.

Di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada sejumlah orang yang bisa membawa atau mencipratkan kebaikan ke orang terdekatnya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa bawa banyak keberuntungan dan rezeki ke orang terdekat karena hokinya di tahun 2026 besar sekali. 

1. Shio Babi 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio babi umumnya selalu berpikiran terbuka.

Hal ini membuat mereka lebih peka terhadap banyak hal, termasuk cermat dalam menilai keadaan.

Di tahun 2026 ini sendiri, kehadiran mereka dimungkinkan menjadi berkah bagi orang terkasih.

Bagi yang telah berkeluarga, kepekaan yang dipunya bisa membuat usaha yang dikelola bersama jadi meraup banyak sekali untung. 

2. Shio Monyet 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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