Hartanya Seluas Samudra, 7 Weton Ini Dinaungi Wasesa Segara

Ilustrasi orang dengan weton yang punya harta berlimpah, menurut ramalan Primbon Jawa./freepik/ Grizzly Imagery
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang diyakini berada di bawah naungan “Wasesa Segara”, sebuah lambang kekuatan sekaligus kelimpahan rezeki yang digambarkan seluas lautan. Kepercayaan ini kerap dihubungkan dengan besarnya peluang seseorang dalam meraih kemakmuran dan keberuntungan hidup.
Orang yang lahir dengan weton tersebut dipercaya membawa energi positif sejak awal kehidupan. Energi ini diyakini turut memengaruhi perjalanan hidup mereka, sehingga lebih sering mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan keuangan.
Dalam berbagai pandangan, weton ini dianggap memiliki jalan hidup yang relatif lebih lancar dalam hal pencapaian rezeki. Kesempatan usaha, kestabilan pekerjaan, hingga datangnya peluang tak terduga sering dikaitkan dengan keberadaan mereka.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Energi Weton, disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang berada dalam naungan Wasesa Segara dan dipercaya memiliki aliran rezeki seluas samudra menurut Primbon Jawa.
Mereka yang terlahir pada Rabu Legi dianugerahi kemampuan intuisi yang sangat tajam sehingga mampu mengenali peluang emas yang kerap luput dari pandangan orang kebanyakan.
Optimisme dan rasa percaya diri menjadi penggerak utama bagi mereka dalam mewujudkan berbagai pencapaian kehidupan.
Rabu Legi dikenal memiliki jiwa pantang menyerah yang luar biasa saat berhadapan dengan berbagai hambatan dan rintangan hidup.
Kelahiran pada hari ini menciptakan pribadi yang dapat menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh.
Dengan kombinasi kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki, individu Rabu Legi secara konsisten mengubah tantangan menjadi kesuksesan yang membanggakan.
Tak mengherankan jika hari kelahiran ini sering dikaitkan dengan takdir kehidupan yang dipenuhi keberkahan dan kemakmuran yang berlimpah.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa