Hartanya Seluas Samudra, 7 Weton Ini Dinaungi Wasesa Segara

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang diyakini berada di bawah naungan “Wasesa Segara”, sebuah lambang kekuatan sekaligus kelimpahan rezeki yang digambarkan seluas lautan. Kepercayaan ini kerap dihubungkan dengan besarnya peluang seseorang dalam meraih kemakmuran dan keberuntungan hidup.

Orang yang lahir dengan weton tersebut dipercaya membawa energi positif sejak awal kehidupan. Energi ini diyakini turut memengaruhi perjalanan hidup mereka, sehingga lebih sering mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam berbagai pandangan, weton ini dianggap memiliki jalan hidup yang relatif lebih lancar dalam hal pencapaian rezeki. Kesempatan usaha, kestabilan pekerjaan, hingga datangnya peluang tak terduga sering dikaitkan dengan keberadaan mereka.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Energi Weton, disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang berada dalam naungan Wasesa Segara dan dipercaya memiliki aliran rezeki seluas samudra menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Mereka yang terlahir pada Rabu Legi dianugerahi kemampuan intuisi yang sangat tajam sehingga mampu mengenali peluang emas yang kerap luput dari pandangan orang kebanyakan.

Optimisme dan rasa percaya diri menjadi penggerak utama bagi mereka dalam mewujudkan berbagai pencapaian kehidupan.

Rabu Legi dikenal memiliki jiwa pantang menyerah yang luar biasa saat berhadapan dengan berbagai hambatan dan rintangan hidup.

Kelahiran pada hari ini menciptakan pribadi yang dapat menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh.

Dengan kombinasi kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki, individu Rabu Legi secara konsisten mengubah tantangan menjadi kesuksesan yang membanggakan.