Dinaungi Wasesa Segara, 7 Weton Ini Hartanya Seluas Samudra

JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara, sebuah perlambang yang dikaitkan dengan kemakmuran dan kekayaan yang melimpah layaknya luasnya lautan.

Orang yang lahir dengan weton tersebut dipercaya membawa energi positif sejak lahir yang diyakini dapat membuka jalan menuju keberuntungan, terutama dalam urusan rezeki dan keuangan.

Karena itu, mereka sering digambarkan memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan, baik melalui usaha, pekerjaan, maupun datangnya rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka.

Dalam tradisi Primbon Jawa, Wasesa Segara juga melambangkan kewibawaan, kekuatan, serta kelimpahan materi, sehingga pemilik weton ini dianggap memiliki keistimewaan tersendiri.

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Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube Energi Weton pada Rabu (1/7), disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya memperoleh naungan Wasesa Segara dan berpotensi meraih kemakmuran yang sangat besar menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Mereka yang terlahir pada Rabu Legi dianugerahi kemampuan intuisi yang sangat tajam sehingga mampu mengenali peluang emas yang kerap luput dari pandangan orang kebanyakan.

Optimisme dan rasa percaya diri menjadi penggerak utama bagi mereka dalam mewujudkan berbagai pencapaian kehidupan.

Rabu Legi dikenal memiliki jiwa pantang menyerah yang luar biasa saat berhadapan dengan berbagai hambatan dan rintangan hidup.

Kelahiran pada hari ini menciptakan pribadi yang dapat menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh.