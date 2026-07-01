Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.53 WIB

Dinaungi Wasesa Segara, 7 Weton Ini Hartanya Seluas Samudra

Weton dinaungi wasesa segara berlimpah harta seluas samudra./Freepik. - Image

Weton dinaungi wasesa segara berlimpah harta seluas samudra./Freepik.

JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara, sebuah perlambang yang dikaitkan dengan kemakmuran dan kekayaan yang melimpah layaknya luasnya lautan.

Orang yang lahir dengan weton tersebut dipercaya membawa energi positif sejak lahir yang diyakini dapat membuka jalan menuju keberuntungan, terutama dalam urusan rezeki dan keuangan.

Karena itu, mereka sering digambarkan memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan, baik melalui usaha, pekerjaan, maupun datangnya rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka.

Dalam tradisi Primbon Jawa, Wasesa Segara juga melambangkan kewibawaan, kekuatan, serta kelimpahan materi, sehingga pemilik weton ini dianggap memiliki keistimewaan tersendiri.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube Energi Weton pada Rabu (1/7), disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya memperoleh naungan Wasesa Segara dan berpotensi meraih kemakmuran yang sangat besar menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi

Mereka yang terlahir pada Rabu Legi dianugerahi kemampuan intuisi yang sangat tajam sehingga mampu mengenali peluang emas yang kerap luput dari pandangan orang kebanyakan.

Optimisme dan rasa percaya diri menjadi penggerak utama bagi mereka dalam mewujudkan berbagai pencapaian kehidupan.

Rabu Legi dikenal memiliki jiwa pantang menyerah yang luar biasa saat berhadapan dengan berbagai hambatan dan rintangan hidup.

Kelahiran pada hari ini menciptakan pribadi yang dapat menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh.

Dengan kombinasi kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki, individu Rabu Legi secara konsisten mengubah tantangan menjadi kesuksesan yang membanggakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Hartanya Seluas Samudra, 7 Weton Ini Dinaungi Wasesa Segara - Image
Zodiak

Hartanya Seluas Samudra, 7 Weton Ini Dinaungi Wasesa Segara

Jumat, 19 Juni 2026 | 21.13 WIB

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian - Image
Zodiak

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

Senin, 30 Maret 2026 | 05.58 WIB

7 Weton Wasesa Segara Ini Hidupnya Bakal Dipenuhi Rezeki hingga Usia Senja, Siapa Saja? - Image
Zodiak

7 Weton Wasesa Segara Ini Hidupnya Bakal Dipenuhi Rezeki hingga Usia Senja, Siapa Saja?

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore