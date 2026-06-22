5 Weton Pekerja Keras dengan Hidup Membaik dan Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat lima weton pekerja keras yang hidupnya diramalkan akan segera membaik dan kaya raya.

Kelima weton ini dikenal sebagai pribadi ambisius, pantang menyerah, dan selalu pandai mencari jalan menuju kesuksesan.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter pekerja keras yang melekat pada setiap weton menjadi kunci utama kebangkitan hidup mereka.

Karier kelima weton ini diprediksi terus meningkat karena dilandasi ketekunan, kecerdasan, dan kegigihan yang tidak mudah goyah.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), lima weton pekerja keras dengan hidup membaik dan berpotensi kaya raya menurut primbon jawa.

1. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon berneptu 14 dan dikenal memiliki watak lakuning rembulan yang menenangkan, mempesona, dan penuh energi.

Karakter energik, pandai bergaul, kreatif, tepat janji, dan suka menolong menjadi modal sosial yang sangat besar bagi weton ini.

Soal rezeki, jika mengalami kesulitan selalu ada saja jalan yang bisa ditemukan karena keberuntungan selalu mengikutinya.