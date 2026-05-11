3 Zodiak yang 'Hidup untuk Bekerja', Tidak Bisa Melepaskan Diri dari Pekerjaan Meski Tubuh Sudah Minta Istirahat

JawaPos.com - Lebih dari sekadar pekerja keras, beberapa zodiak seolah memiliki motto 'hidup untuk bekerja'. Tidak peduli waktu dan bagaimana kondisi dirinya, mereka tetap saja memikirkan pekerjaan dan kantor mereka.

Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Senin (11/5), berikut ini tiga zodiak yang tidak bisa melepaskan diri dari pekerjaan meski tubuh sudah minta istirahat.

1. Capricorn

Tidak heran bila mereka memiliki motto 'hidup untuk bekerja', karena sifat Capricorn ambisius dan berorientasi pada karier.

Tidak peduli apakah larut malam atau Sabtu siang, Capricorn selalu memikirkan kantor dan juga notifikasi kerjaan yang selalu aktif.

Capricorn menemukan kepuasan sejati dalam pekerjaannya, tapi mereka terlalu mendefinisikan diri sendiri dalam jabatan atau pencapaian pekerjaan mereka.

Pesan untuk zodiak ini, ingatlah, bahwa ada banyak hal dalam hidup lebih dari sekadar promosi, kenaikan gaji, atau kerja keras.

2. Scorpio

Mereka gigih dan memiliki mimpi besar, khususnya dalam karier. Tapi, gairah dan intensitas tersebut membuat Scorpio mudah berlebihan dalam pekerjaannya.

Misalnya, takut melewatkan email pekerjaan, karena zodiak berelemen air ini membayangkan kalau melewatkan email pekerjaan, mereka akan kehilangan semua yang telah mereka perjuangkan selama ini.

Scorpio menginginkan semua pujian, promosi besar, dan kesuksesan. Jadi, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan jika itu harus mengorbankan diri sendiri dalam prosesnya.

Pesan untuk mereka, ketahuilah kalau istirahat itu juga produktif dan diperlukan untuk memiliki hidup yang seimbang.

3. Virgo

Mereka praktis, pekerja keras, dan sangat kritis terhadap diri sendiri. Virgo selalu percaya bahwa diri mereka bisa melakukan lebih baik dan lebih banyak, terutama di tempat kerja.