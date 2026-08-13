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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.46 WIB

Ramalan Zodiak Leo 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiai leo mampu bekerja jauh lebih efisien dan efektif. Energi leo kuat, sehingga leo tidak perlu berjuang untuk didengar. Perhatikan detail dan jangan berkecil hati oleh ketidaknyamanan yang mungkin muncul. 

Selama mendekati segala sesuatu dengan sikap positif, semuanya akan berjalan dengan baik. Leo tidak perlu melakukan upaya khusus untuk sukses.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu meluangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan asmara saat ini. Terkait karir, pastikan menyelesaikan tugas hari ini agar leo terhindar dari perselisihan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan patuhi semua peraturan lalu lintas untuk menghindari situasi yang berisiko. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Hari ini, waspadalah terhadap tanda-tanda perselingkuhan atau tergoda untuk menjalin hubungan lain. Luangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan saat ini. 

Tanyakan pada diri sendiri apakah hubungan saat ini layak dipertaruhkan. Leo mungkin akan menemukan bahwa hal itu tidak layak.

Karir Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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