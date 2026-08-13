Kepekaan Batin Kuat! 5 Weton Ini Kebal dari Energi Negatif, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Kepercayaan mengenai weton yang memiliki kepekaan batin kuat masih menjadi salah satu pembahasan menarik dalam tradisi Primbon Jawa.

Selain dikaitkan dengan karakter dan rezeki, weton tertentu dipercaya mempunyai kekuatan batin yang membuat pemiliknya lebih peka terhadap suasana maupun pengaruh negatif dari lingkungan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, istilah “kebal dari energi negatif” tidak selalu berarti seseorang benar-benar tidak dapat mengalami gangguan.

Sebutan tersebut lebih sering digunakan untuk menggambarkan pribadi yang dianggap mempunyai pagar diri kuat, intuisi tajam, dan ketahanan batin.

Dikutip dari kanal YouTube Nusantara Jaya, dalam tradisi Primbon Jawa weton dikenal sebagai perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran.

Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter spiritual yang kuat, bahkan ada yang dianggap memiliki aura atau daya batin tertentu.

Pembahasan serupa dalam literatur populer Primbon juga mengaitkan sejumlah weton dengan wibawa, keteguhan pendirian, kepekaan spiritual, dan perlindungan diri.

Namun, perlu ditegaskan bahwa energi negatif, aura spiritual, dan kemampuan kebal terhadap gangguan gaib merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan fakta ilmiah yang telah terbukti.

Karena itu, artikel ini menggunakan istilah “dipercaya” dan “konon” untuk menjaga konteks budaya pembahasannya.

Lantas, weton apa saja yang konon memiliki kepekaan batin kuat dan dipercaya tidak mudah terpengaruh energi negatif? Berikut ulasannya.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang paling sering mendapatkan perhatian dalam pembahasan mengenai kekuatan batin.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Sabtu mempunyai nilai neptu 9, sedangkan Kliwon bernilai 8, sehingga jumlah neptunya mencapai 17.

Kombinasi tersebut dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter kuat dan berwibawa.

Pemilik Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai kepribadian yang teguh dan tidak mudah goyah.