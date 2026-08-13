Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries akan menerima keberuntungan. Semua yang aries mulai hari ini akan berjalan dengan baik. Beristirahatlah sejenak dan fokuslah pada kesehatanmu hari ini.

Aries perlu menjelajahi pikiran dan kepribadian untuk mengenal dirimu sendiri secara menyeluruh. Ini akan menjadi waktu yang bermanfaat. Wawasan yang aries peroleh akan membantu meningkatkan karir, kehidupan keluarga, dan hubungan dengan orang lain.

Zodiak taurus mungkin merasa seperti memulai fase perlambatan dan kecemasan. Taurus akan merasa frustrasi karena kurangnya kemajuan di beberapa bidang, baik di tempat kerja maupun di rumah.

Cobalah untuk tidak terlalu khawatir tentang momen lambat ini, karena hal ini memungkinkan taurus untuk merenungkan sejauh mana telah melangkah dan merencanakan untuk membuat kemajuan menuju tujuan hidup di masa depan. Menurut horoskop harian, taurus masih berada di arah yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus terus mengingatkan diri sendiri tentang karakteristik luar biasa yang dimiliki pasangan saat ini. Terkait karir, manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan untuk memulai atau mengembangkan bisnis di luar negeri.

Sementara itu, waspadai cedera ringan yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries