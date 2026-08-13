Ramalan Zodiak Cancer 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin merasa sedikit sedih, karena beban yang terus menghantui dan mengikat pada kenyataan. Cancer mungkin bertindak impulsif dalam upaya untuk membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain.

Atasi hambatan mental yang mengatakan bahwa terikat pada kenyataan adalah hal yang buruk. Tancapkan kaki dengan kuat di bumi untuk menemukan keseimbangan dan mencapai tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu memikirkan tindakan dengan hati-hati bijak saat terlibat hubungan dengan lebih dari satu orang. Terkait karir, gunakan energi dan semangatmu untuk mengatasi rintangan apa pun yang diberikan pesaing.

Sementara itu, cancer tengah rentan terhadap kecelakaan, jadi tetaplah di rumah dan nikmati waktumu. Terkait keuangan, jauhi pasar saham karena situasinya tengah tidak stabil sehingga cancer bisa saja mengalami kerugian.

Cinta Cancer

Berhati-hatilah jika cancer berada dalam situasi yang rumit, dimana cancer terlibat hubungan dengan lebih dari satu orang. Pikirkan tindakanmu dengan sangat hati-hati dan buatlah pilihan yang bijak. Rumput di seberang tidak selalu lebih hijau, jadi bersikaplah realistis dalam mengambil keputusan hari ini.

Karir Cancer