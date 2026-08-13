Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin memiliki rencana perjalanan kerja atau liburan, tetapi ada perubahan yang tidak disukai. Setiap gangguan dalam rencana harus ditangani dengan tenang dan jangan sampai merusak suasana hati.
Penting juga untuk diingat bahwa perubahan ini mungkin baik untuk aquarius dalam jangka panjang. Mengeluh tentang hambatan kecil tidak ada gunanya.
Zodiak pisces mungkin merasa sedikit lelah dan cemas hari ini. Menurut horoskop harian, pisces sebaiknya menarik napas dalam-dalam dan rileks. Jangan khawatir karena ini mungkin hanya akibat dari tugas tambahan yang dibebankan kepada pisces selama beberapa minggu terakhir.
Cobalah mengendalikan emosi dan mengurangi amarah, karena hal itu tidak pernah menguntungkan. Lebih mudah untuk menemukan jawaban yang lebih baik jika pisces tetap tenang dan tenteram.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Bersiaplah karena zodiak aquarius mungkin bertemu seseorang yang menarik hari ini. Terkait karir, berhati-hatilah terhadap lawan yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan aquarius di depan atasan.
Sementara itu, aquarius harus segera mendapatkan pengobatan jika mengalami reaksi alergi terhadap sesuatu. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.
Cinta Aquarius
Hari ini, aquarius mungkin bertemu seseorang yang membuat tertarik. Luangkan waktu menit ekstra untuk bersiap-siap, karena aquarius tidak tahu kapan atau dari mana orang ini akan datang. Dia akan membuat hari aquarius sedikit lebih menarik.
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