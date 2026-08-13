Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 16.35 WIB

Kesehatan Zodiak Gemini 13 Agustus 2026: Jaga Tubuh dan Beri Waktu untuk Menata Emosi

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Gemini perlu memberikan perhatian lebih pada keseimbangan antara kondisi tubuh dan suasana hati.

Rutinitas yang terasa monoton atau berbagai persoalan yang belum terselesaikan bisa memengaruhi semangat, sehingga penting bagi Gemini untuk tidak terus memaksakan diri menjalani hari dengan ritme yang terlalu padat.

Menjaga kebugaran tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi juga kemampuan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memproses berbagai perasaan.

Gemini sebaiknya tidak terburu-buru menuntut semuanya segera beres karena pemulihan energi dan kestabilan emosi membutuhkan waktu. 

Berikut ramalan kesehatan Gemini pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Gemini pada Kamis, 13 Agustus 2026, mengarah pada pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan kondisi emosional. 

AstroTalk menyarankan Gemini memberikan waktu untuk mengelola emosi dan tidak mengharapkan segala persoalan selesai secara cepat. 

Kebiasaan sehat serta aktivitas fisik dapat membantu menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih seimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn 13 Agustus 2026: Aktif Bergerak dan Jaga Kebugaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn 13 Agustus 2026: Aktif Bergerak dan Jaga Kebugaran

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn 13 Agustus 2026: Wajib Fokus dan Lebih Teliti - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn 13 Agustus 2026: Wajib Fokus dan Lebih Teliti

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius 13 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius 13 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.31 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore