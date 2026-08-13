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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 16.26 WIB

Kesehatan Aries 13 Agustus 2026: Kurangi Stres dan Jangan Abaikan Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.Com - Memasuki Kamis, 13 Agustus 2026, Aries perlu lebih peka terhadap sinyal yang diberikan tubuh.

Padatnya aktivitas dan berbagai tuntutan sehari-hari bisa membuat perhatian terhadap kesehatan menjadi terabaikan.

Karena itu, Aries disarankan memberikan ruang untuk memulihkan energi agar kondisi fisik maupun pikiran tetap terjaga.

Menjalani hari dengan ritme yang lebih seimbang dapat membantu Aries menghadapi berbagai kesibukan tanpa merasa terlalu terbebani.

Selain menjaga kebugaran, perhatian terhadap keluhan kecil yang muncul juga penting agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih mengusik aktivitas. 

Berikut ramalan kesehatan Aries pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aries pada Kamis, 13 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperlambat ritme dan menemukan cara yang lebih sehat untuk mengelola stres. 

AstroTalk menyarankan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau menghabiskan waktu di luar ruangan sebagai salah satu cara untuk membantu tubuh dan pikiran terasa lebih baik. 

Editor: Novia Tri Astuti
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