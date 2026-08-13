Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 13.20 WIB

Ramalan Percintaan Zodiak Libra Kamis, 13 Agustus 2026: Komunikasi Menentukan Hubungan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan percintaan zodiak Libra Kamis, 13 Agustus 2026 menyoroti peran penting komunikasi dalam menentukan arah hubungan.

Cara Libra menyampaikan perasaan, mendengarkan pasangan, dan menyelesaikan kesalahpahaman dapat menjadi kunci terciptanya hubungan yang lebih harmonis.

Bagi Libra yang sudah berpasangan maupun masih lajang, ramalan cinta hari ini menjadi momentum untuk lebih terbuka dan tidak menyimpan perasaan terlalu lama.

Lantas, bagaimana perjalanan asmara Libra pada 13 Agustus 2026 dan apa yang perlu diperhatikan agar hubungan tetap berjalan ke arah positif?

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan percintaan zodiak Libra Kamis, 13 Agustus 2026.

Percintaan Libra

Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 13 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menarik karena cara Libra berkomunikasi akan sangat menentukan perkembangan hubungan. 

Libra sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan, tetapi ada kalanya terlalu banyak mempertimbangkan perasaan orang lain sampai lupa menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 13 Agustus 2026: Pentingnya Membuka Koneksi Baru - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 13 Agustus 2026: Pentingnya Membuka Koneksi Baru

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 13 Agustus 2026: Cinta Bersemi, Peluang Finansial Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 13 Agustus 2026: Cinta Bersemi, Peluang Finansial Terbuka

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore