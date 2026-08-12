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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.55 WIB

Masa Panen Tiba! 4 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki Besar dari Arah Tak Terduga

4 Shio mendapat rezeki dari arah tak disangka - Image

4 Shio mendapat rezeki dari arah tak disangka

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan finansial dipercaya bisa datang melalui berbagai cara. Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang lebih positif sehingga peluang mendapatkan rezeki semakin terbuka.

Aliran keberuntungan tersebut tidak selalu berupa uang secara langsung. Kesempatan kerja, proyek baru, keuntungan bisnis, bonus, hadiah, hingga pertemuan dengan orang yang tepat juga dapat menjadi jalan datangnya rezeki.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang merasakan peningkatan keberuntungan dan kemakmuran mulai sekarang.

Berikut ulasannya.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan, keberanian, dan ambisi dalam budaya Tionghoa. Pemilik shio ini biasanya memiliki target besar dan tidak mudah menyerah sebelum mencapai apa yang diinginkan.

Dalam ramalan kali ini, Shio Naga disebut sedang memasuki periode yang mendukung perkembangan karier dan kondisi finansial.

Peluang tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari kenaikan jabatan, proyek bernilai besar, hingga tawaran bisnis yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Kerja keras yang selama ini dilakukan pun diyakini mulai menunjukkan hasil. Tidak hanya kondisi keuangan yang membaik, kepercayaan diri Shio Naga juga disebut semakin kuat untuk menerima berbagai kesempatan baru.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan pribadi yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung bekerja dalam diam serta lebih memilih membuktikan kemampuan melalui hasil daripada banyak berbicara.

Setelah melewati periode panjang penuh perjuangan, Shio Kerbau disebut mulai memasuki fase panen.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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