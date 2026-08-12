Ramalan Tarot Scorpio Agustus 2026, Kartu Strength Reversed Bawa Cara Mengatasi Keraguan Diri

JawaPos.com - Memasuki bulan Agustus 2026, Scorpio diajak untuk menyelami dinamika emosi internal secara lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan karier dan pencapaian pribadi.

Di tengah peluang kesuksesan yang membentang di depan mata, tantangan terbesar yang muncul kerap kali bukan berasal dari luar, melainkan dari rasa ragu dan ketakutan di dalam diri sendiri.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Scorpio dinaungi oleh kartu kekuatan terbalik (Strength Reversed).

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Scorpio di bulan Agustus 2026.

Kartu strength reversed melambangkan munculnya kerentanan, rasa cemas, dan penurunan kepercayaan diri yang bersifat sementara.

Di musim pertumbuhan pribadi ini, Scorpio diingatkan untuk tidak membiarkan keraguan menetap terlalu lama hingga menghambat potensi besar yang dimiliki.

Munculnya keraguan diri di saat seseorang sebenarnya berpotensi meraih kesuksesan erat kaitannya dengan imposter syndrome atau ketakutan akan kegagalan.

Studi dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa kesadaran akan kerentanan emosional yang dikelola dengan baik melalui dukungan sosial dan penetapan batasan diri dapat mencegah burnout serta mengembalikan efikasi diri.

Menerima kelemahan sementara bisa menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan mental yang lebih kokoh.