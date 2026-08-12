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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Kerja Keras Mulai Berbuah, 6 Zodiak Ini Diramal Punya Keuangan Lebih Baik

ilustrasi Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi (Freepik) - Image

ilustrasi Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi (Freepik)

JawaPos.com – Masalah finansial bisa menjadi salah satu fase paling berat dalam kehidupan. Penghasilan yang tidak stabil, pengeluaran yang meningkat, atau pekerjaan yang terhambat dapat membuat seseorang merasa kesulitan menemukan jalan keluar.

Meski begitu, masa sulit tidak selalu berlangsung selamanya. Dalam astrologi, perubahan kondisi kehidupan kerap dikaitkan dengan pergerakan energi dan karakter masing-masing zodiak.

Salah satu pembacaan yang beredar pada Agustus 2026 menyebut enam zodiak memiliki peluang untuk memasuki fase yang lebih positif dalam urusan finansial. Peluang tersebut digambarkan dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun ide baru.

Berikut daftar yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen, sebagaimana disebut dalam materi sumber.

1. Libra: Relasi Membuka Jalan Baru

Libra dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul, penuh pertimbangan, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting ketika membutuhkan dukungan atau kesempatan baru.

Dalam ramalan untuk Agustus 2026, Libra disebut memiliki peluang memperbaiki kondisi ekonomi setelah mengalami periode stagnasi. Kesempatan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, usaha, maupun kerja sama yang sebelumnya belum terwujud.

Bagi Libra, jaringan pertemanan dan profesional dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju peluang baru. Karena itu, membangun komunikasi dan tidak menutup diri terhadap tawaran yang datang menjadi hal yang dianggap penting.

Namun, peluang finansial tetap perlu disertai perhitungan matang. Jangan sampai terlalu bersemangat mengejar pemasukan baru hingga mengabaikan pengelolaan keuangan.

2. Scorpio: Kerja Keras Mulai Menunjukkan Hasil

Scorpio dikenal memiliki karakter kuat, gigih, dan tidak mudah meninggalkan tujuan yang sudah ditetapkan. Mereka cenderung terus berusaha meskipun proses yang dijalani membutuhkan waktu panjang.

Dalam pembacaan untuk Agustus 2026, Scorpio disebut berpotensi melihat hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Proyek yang sebelumnya tertunda dapat kembali berjalan atau muncul sumber pemasukan tambahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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