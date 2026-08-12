3 Zodiak yang Paling Beruntung, Mampu Menghadapi Segala Sesuatu dengan Mudah

Ilustrasi seseorang yang beruntung/Magnific
JawaPos.com - Zodiak berikut ini menggambarkan keberuntungan yang melimpah.
Mereka dikenal mampu menghadapi tantangan dan mengenali berbagai peluang. Keuntungan dari sebuah kebetulan, nampaknya bisa dijelaskan secara masuk akal oleh ketiga zodiak ini.
Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (12/08) berikut tiga zodiak yang dikenal paling beruntung menurut astrologi.
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Sagittarius
Sagittarius dipenuhi dengan keberuntungan, kemurahan hati, dan kelimpahan di sepanjang hidupnya. Mereka menciptakan keberuntungannya sendiri dengan menjadi sosok yang paling optimis. Mereka mampu melihat sisi positif dari hampir segala sesuatu yang telah terjadi.
Capricorn
Capricorn memiliki dorongan kuat untuk berhasil, tidak peduli seberapa lama waktu yang mereka butuhkan. Hal itu merupakan sifat yang cukup menguntungkan bagi capricorn.
Tekad capricorn untuk mengendalikan takdirnya sendiri dengan efisiensi yang luar biasa membuat mereka mampu menciptakan keberuntungan sebanyak yang mereka butuhkan.
Leo
Leo tidak ragu memberitahu orang lain apa yang mereka butuhkan. Cara mereka menyampaikan juga begitu menarik, sehingga orang-orang dengan senang hati melakukan apa yang mereka perintahkan.
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