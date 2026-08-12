Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.14 WIB

3 Zodiak yang Paling Beruntung, Mampu Menghadapi Segala Sesuatu dengan Mudah

Ilustrasi seseorang yang beruntung/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang beruntung/Magnific

JawaPos.com - Zodiak berikut ini menggambarkan keberuntungan yang melimpah.

Mereka dikenal mampu menghadapi tantangan dan mengenali berbagai peluang. Keuntungan dari sebuah kebetulan, nampaknya bisa dijelaskan secara masuk akal oleh ketiga zodiak ini.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (12/08) berikut tiga zodiak yang dikenal paling beruntung menurut astrologi. 

Sagittarius dipenuhi dengan keberuntungan, kemurahan hati, dan kelimpahan di sepanjang hidupnya. Mereka menciptakan keberuntungannya sendiri dengan menjadi sosok yang paling optimis. Mereka mampu melihat sisi positif dari hampir segala sesuatu yang telah terjadi.

Capricorn memiliki dorongan kuat untuk berhasil, tidak peduli seberapa lama waktu yang mereka butuhkan. Hal itu merupakan sifat yang cukup menguntungkan bagi capricorn.

Tekad capricorn untuk mengendalikan takdirnya sendiri dengan efisiensi yang luar biasa membuat mereka mampu menciptakan keberuntungan sebanyak yang mereka butuhkan.

Leo tidak ragu memberitahu orang lain apa yang mereka butuhkan. Cara mereka menyampaikan juga begitu menarik, sehingga orang-orang dengan senang hati melakukan apa yang mereka perintahkan. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Zodiak Paling Beruntung 12 Agustus 2026, Rezeki Mengalir, ketika Percaya Diri dan Berani Bersinar! - Image
Zodiak

3 Zodiak Paling Beruntung 12 Agustus 2026, Rezeki Mengalir, ketika Percaya Diri dan Berani Bersinar!

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.03 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 13 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 13 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.24 WIB

5 Shio Paling Beruntung Minggu Ini, Ada Peluang Baru yang Tak Disangka - Image
Zodiak

5 Shio Paling Beruntung Minggu Ini, Ada Peluang Baru yang Tak Disangka

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.09 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore