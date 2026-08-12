Neptu Bukan Penentu Segalanya, 6 Weton Ini Konon Punya Peruntungan Rezeki Tinggi

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Kombinasi antara hari dan pasaran juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.

Salah satu hal yang kerap dibahas adalah persoalan rezeki. Sejumlah weton dipercaya memiliki peruntungan finansial yang baik sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah memperoleh kehidupan yang berkecukupan.

Dalam penafsiran tertentu, bahkan ada weton yang disebut sudah dekat dengan kemakmuran sejak masa kanak-kanak. Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional Jawa dan bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki tinggi menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam perhitungan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, Rabu Legi termasuk weton yang memiliki peruntungan rezeki cukup kuat. Weton ini dikaitkan dengan beberapa naungan spiritual, di antaranya Waseso Segoro, Gigis Bumi, dan Brahma Panas.

Pemilik weton Rabu Legi dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif lancar. Mereka juga digambarkan memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang berkecukupan dan memperoleh kemudahan dalam urusan materi.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebatas uang. Dalam penafsiran primbon, rezeki juga dapat hadir melalui pekerjaan, kesempatan, bantuan orang lain, maupun kemudahan dalam menjalani kehidupan.

2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon mempunyai neptu 16, hasil penjumlahan nilai Kamis sebesar 8 dan Kliwon sebesar 8.