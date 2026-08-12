Neptu Bukan Penentu Segalanya, 6 Weton Ini Konon Punya Peruntungan Rezeki Tinggi

Weton penuh kekayaan yang sejak kecil hidup kemewahan kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Kombinasi antara hari dan pasaran juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.
Salah satu hal yang kerap dibahas adalah persoalan rezeki. Sejumlah weton dipercaya memiliki peruntungan finansial yang baik sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah memperoleh kehidupan yang berkecukupan.
Dalam penafsiran tertentu, bahkan ada weton yang disebut sudah dekat dengan kemakmuran sejak masa kanak-kanak. Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional Jawa dan bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki tinggi menurut Primbon Jawa.
Baca Juga:5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya, Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa dan Makna Neptunya
Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5.
Dalam perhitungan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, Rabu Legi termasuk weton yang memiliki peruntungan rezeki cukup kuat. Weton ini dikaitkan dengan beberapa naungan spiritual, di antaranya Waseso Segoro, Gigis Bumi, dan Brahma Panas.
Pemilik weton Rabu Legi dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif lancar. Mereka juga digambarkan memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang berkecukupan dan memperoleh kemudahan dalam urusan materi.
Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebatas uang. Dalam penafsiran primbon, rezeki juga dapat hadir melalui pekerjaan, kesempatan, bantuan orang lain, maupun kemudahan dalam menjalani kehidupan.
Kamis Kliwon mempunyai neptu 16, hasil penjumlahan nilai Kamis sebesar 8 dan Kliwon sebesar 8.
Angka tersebut tergolong tinggi dalam perhitungan weton. Dalam kepercayaan yang dikutip dari Primbon Cirebon, Kamis Kliwon disebut memiliki peruntungan finansial yang kuat.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan