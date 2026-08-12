Punya Strategi dan Mental Kaya, 5 Zodiak Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com – Kemampuan mengelola uang setiap orang tentu berbeda. Ada yang pandai menyusun strategi finansial, ada pula yang berani mengambil peluang ketika kesempatan datang.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Sejumlah tanda zodiak disebut memiliki kecenderungan yang mendukung keberhasilan finansial, mulai dari disiplin, ketelitian, keberanian, hingga kemampuan membaca peluang.

Meski demikian, kondisi keuangan seseorang pada kenyataannya dipengaruhi banyak faktor. Zodiak tidak dapat menjamin seseorang akan kaya, sukses, atau sejahtera sepanjang hidup.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dalam astrologi dianggap memiliki karakter kuat dalam urusan finansial.

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius ketika mengejar tujuan. Mereka cenderung tidak mengharapkan hasil instan dan bersedia bekerja secara konsisten untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam urusan keuangan, karakter tersebut membuat Capricorn sering digambarkan sebagai pribadi yang berorientasi pada rencana jangka panjang. Mereka lebih memilih membangun kestabilan sedikit demi sedikit daripada mengejar keuntungan cepat.

Ketekunan dan kedisiplinan menjadi modal utama Capricorn dalam gambaran astrologi. Bagi mereka, kemapanan lebih banyak dibangun melalui kerja keras dan perencanaan daripada sekadar mengandalkan keberuntungan.

2. Taurus Taurus sangat menghargai kenyamanan dan keamanan. Karena itu, mereka cenderung memiliki dorongan kuat untuk menciptakan kondisi finansial yang stabil.

Ketika berhubungan dengan uang, Taurus biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mereka lebih menyukai sesuatu yang dapat memberikan hasil secara konsisten dalam jangka panjang.