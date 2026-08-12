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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.20 WIB

5 Zodiak Paling Introvert, Lebih Suka Menyendiri Sepanjang Waktu

Ilustrasi introvert/Magnific - Image

Ilustrasi introvert/Magnific

JawaPos.com - Menurut astrologi, ada lima zodiak yang cenderung ingin dibiarkan sendiri.

Bukan berarti mereka mengabaikan anda, namun mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan diri dan memproses berbagai hal di dalam pikirannya.

Mungkin ada yang menganggap mereka sebagai sosok yang tidak peduli, padahal mereka hanya mencoba menjadi dirinya sendiri, dengan kepribadian introvertnya.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango.com/ yang dikutip pada (12/08) berikut lima zodiak yang dikenal paling introvert

Scorpio mudah merasa kesal. Mereka adalah zodiak yang paling misterius. Jika belum siap keluar dari comfort zone anda, sebaiknya beri orang lain ruang untuk mengenal hidup anda.

Jika ada satu hal yang anda lakukan, itu adalah cara scorpio untuk melindungi batin mereka dari berbagai kemungkinan yang membuat mereka terluka.

Virgo merasa frustasi menghadapi berbagai hal yang menurut anda tidak masuk akal. Mulai dari teman yang membuat keputusan terburu-buru sampai pasangan yang tidak mau mengikuti saran anda.

Anda mudah merasa kesal akan lingkungan dan mudah merasa tertekan. Inilah alasan anda lebih memilih menjadi introvert.

Capricorn merasa nyaman saat menyendiri dan tidak perlu berurusan dengan emosi orang lain. Anda terlalu sibuk dengan berbagai kehidupan dan tanggungjawab sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus perasaan orang lain. 

Aquarius tidak memiliki banyak kesempatan untuk berintrospeksi saat bersama banyak orang. Mereka mungkin dengan mudah mengabaikan pertanyaan ataupun pemikiran anda.

Editor: Hanny Suwindari
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