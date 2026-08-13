Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.22 WIB

7 Kelebihan Introvert yang Sering Tak Disadari, Justru Bisa Jadi Alasan untuk Bangga

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi seorang introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya.

Di tengah kehidupan sosial yang sering menganggap orang yang aktif berbicara sebagai pribadi yang lebih menarik, sosok introvert justru kerap dicap pendiam, pemalu, atau sulit bergaul.

Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Introvert memiliki cara tersendiri dalam memproses informasi, berinteraksi dengan orang lain, hingga menyelesaikan pekerjaan. Mereka biasanya lebih menikmati suasana tenang dan membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi kembali energi setelah banyak berinteraksi.

Menariknya, sejumlah karakter yang melekat pada pribadi introvert justru dapat menjadi keunggulan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari kemampuan mendengarkan, ketelitian dalam mengambil keputusan, hingga kecenderungan membangun hubungan yang lebih bermakna.

Berikut tujuh kualitas yang bisa menjadi alasan bagi seorang introvert untuk bangga dengan dirinya, sebagaimana dilansir dari laman Introvert, Dear.

1. Tidak Asal Bicara dan Memikirkan Kata-Kata

Salah satu karakter yang sering terlihat pada pribadi introvert adalah kecenderungan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara.

Mereka biasanya tidak terburu-buru memberikan tanggapan, terutama ketika berhadapan dengan pembicaraan yang membutuhkan pertimbangan.

Kebiasaan tersebut justru dapat menjadi kelebihan. Alih-alih berbicara panjang tanpa arah, introvert cenderung memilih menyampaikan sesuatu yang menurut mereka memang penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak Paling Introvert, Lebih Suka Menyendiri Sepanjang Waktu - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Introvert, Lebih Suka Menyendiri Sepanjang Waktu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert - Image
Zodiak

Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert

Senin, 10 Agustus 2026 | 01.44 WIB

5 Hal Unik yang Menjadi Motivasi Orang Introvert Sejati Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Hal Unik yang Menjadi Motivasi Orang Introvert Sejati Menurut Psikologi

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.53 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore