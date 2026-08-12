Hati Masih Tertinggal di Masa Lalu, 5 Zodiak Ini Butuh Waktu Lama untuk Move On

Ilustrasi zodiak paling susah move on. (Sumber foto: Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kandasnya sebuah hubungan. Ada yang bisa segera kembali menjalani kehidupan seperti biasa, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu cukup panjang untuk benar-benar menerima perpisahan.
Dalam astrologi, karakter tertentu dipercaya membuat seseorang lebih mudah terikat secara emosional dengan pasangan. Akibatnya, ketika hubungan berakhir, kenangan dan perasaan terhadap mantan tidak selalu mudah ditinggalkan.
Beberapa zodiak bahkan disebut cenderung memikirkan kembali masa lalu, mempertanyakan penyebab kandasnya hubungan, atau membutuhkan waktu lebih lama sebelum siap membuka hati kepada orang baru.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut paling sulit move on setelah mengalami patah hati.
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Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat mengutamakan kedekatan emosional. Ketika menjalin hubungan, mereka biasanya memberikan perhatian dan perasaan secara penuh kepada pasangan.
Karena itu, berakhirnya sebuah hubungan dapat terasa seperti kehilangan tempat yang selama ini memberikan rasa nyaman dan aman. Kenangan bersama mantan pun bisa terus muncul dalam pikiran.
Cancer juga cenderung ingin memahami apa yang sebenarnya menyebabkan hubungan berakhir. Jika perpisahan terjadi karena masalah kepercayaan atau luka emosional, proses untuk kembali percaya kepada orang lain bisa menjadi semakin panjang.
Bagi Scorpio, hubungan bukan sekadar status sebagai pasangan. Mereka cenderung membangun ikatan yang sangat dalam sehingga perpisahan dapat meninggalkan luka yang sulit terlihat dari luar.
Kesetiaan menjadi hal penting bagi zodiak ini. Ketika merasa dikhianati atau ditinggalkan, Scorpio dapat membutuhkan waktu lama untuk menerima kenyataan tersebut.
Mereka juga dikenal lebih suka memproses kesedihan secara pribadi. Perasaan yang dipendam dan terus dipikirkan inilah yang membuat proses penyembuhan emosional mereka terasa lebih panjang.
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