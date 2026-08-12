Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.18 WIB

Hati Masih Tertinggal di Masa Lalu, 5 Zodiak Ini Butuh Waktu Lama untuk Move On

Ilustrasi zodiak paling susah move on. (Sumber foto: Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak paling susah move on. (Sumber foto: Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kandasnya sebuah hubungan. Ada yang bisa segera kembali menjalani kehidupan seperti biasa, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu cukup panjang untuk benar-benar menerima perpisahan.

Dalam astrologi, karakter tertentu dipercaya membuat seseorang lebih mudah terikat secara emosional dengan pasangan. Akibatnya, ketika hubungan berakhir, kenangan dan perasaan terhadap mantan tidak selalu mudah ditinggalkan.

Beberapa zodiak bahkan disebut cenderung memikirkan kembali masa lalu, mempertanyakan penyebab kandasnya hubungan, atau membutuhkan waktu lebih lama sebelum siap membuka hati kepada orang baru.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut paling sulit move on setelah mengalami patah hati.

1. Cancer

Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat mengutamakan kedekatan emosional. Ketika menjalin hubungan, mereka biasanya memberikan perhatian dan perasaan secara penuh kepada pasangan.

Karena itu, berakhirnya sebuah hubungan dapat terasa seperti kehilangan tempat yang selama ini memberikan rasa nyaman dan aman. Kenangan bersama mantan pun bisa terus muncul dalam pikiran.

Cancer juga cenderung ingin memahami apa yang sebenarnya menyebabkan hubungan berakhir. Jika perpisahan terjadi karena masalah kepercayaan atau luka emosional, proses untuk kembali percaya kepada orang lain bisa menjadi semakin panjang.

2. Scorpio

Bagi Scorpio, hubungan bukan sekadar status sebagai pasangan. Mereka cenderung membangun ikatan yang sangat dalam sehingga perpisahan dapat meninggalkan luka yang sulit terlihat dari luar.

Kesetiaan menjadi hal penting bagi zodiak ini. Ketika merasa dikhianati atau ditinggalkan, Scorpio dapat membutuhkan waktu lama untuk menerima kenyataan tersebut.

Mereka juga dikenal lebih suka memproses kesedihan secara pribadi. Perasaan yang dipendam dan terus dipikirkan inilah yang membuat proses penyembuhan emosional mereka terasa lebih panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Sulit Meminta Maaf, Pilih Melanjutkan Hidup dan Melupakan Masalah - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Sulit Meminta Maaf, Pilih Melanjutkan Hidup dan Melupakan Masalah

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.51 WIB

8 Alasan Mengapa Sangat Sulit untuk Mengetahui Apakah Anda Benar-Benar Mengalami Kemajuan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Sangat Sulit untuk Mengetahui Apakah Anda Benar-Benar Mengalami Kemajuan Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 11.55 WIB

Merasa Stuck dan Hidup Tidak Berkembang? Cobalah Lakukan 7 Hal Ini yang Mungkin Anda Anggap Sulit dan Menantang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Merasa Stuck dan Hidup Tidak Berkembang? Cobalah Lakukan 7 Hal Ini yang Mungkin Anda Anggap Sulit dan Menantang Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 08.29 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore