3 Zodiak yang Sulit Meminta Maaf, Pilih Melanjutkan Hidup dan Melupakan Masalah

JawaPos.Com - Beberapa zodiak akan langsung mengakui kesalahan dan memohon maaf bahkan saat mereka hanya melakukan kesalahan kecil.

Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih keras kepala. Mereka tidak akan mau meminta maaf secara terang-terangan, meskipun sadar telah melakukan kesalahan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut daftar zodiak yang paling susah meminta maaf.

Aries

Aries merupakan salah satu zodiak yang paling keras kepala. Selain itu, aries juga dikenal memiliki emosi yang mudah meledak. Meski begitu, aries biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Setelah berhasil meluapkan emosinya, mereka bisa melupakan pertengkaran bahkan di hari yang sama. Aries tidak pernah mengucapkan maaf, namun mereka melakukannya melalui tindakan.

Virgo

Virgo tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya salah, virgo tetap akan mempertimbangkan perasaan pasangannya dan berusaha memperbaiki sikap di kemudian hari. Mereka belajar dari setiap konflik yang terjadi. Meskipun maaf mereka tidak selalu terucap, perubahan perilaku mereka menjadi bentuk penyesalan yang nyata.

Taurus

Taurus tidak ingin kehilangan orang terdekatnya. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang merusak hubungan. Sebab, jika segala sesuatu terus dibiarkan seperti biasa, taurus akan merasa tidak ada alasan untuk berubah. Sebaliknya sikap tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan mereka akan rasa nyaman dan kestabilan hidup.