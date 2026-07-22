3 Zodiak yang Sulit Meminta Maaf, Pilih Melanjutkan Hidup dan Melupakan Masalah

Ilustrasi sepasang kekasih. (magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak akan langsung mengakui kesalahan dan memohon maaf bahkan saat mereka hanya melakukan kesalahan kecil.
Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih keras kepala. Mereka tidak akan mau meminta maaf secara terang-terangan, meskipun sadar telah melakukan kesalahan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut daftar zodiak yang paling susah meminta maaf.
Aries
Aries merupakan salah satu zodiak yang paling keras kepala. Selain itu, aries juga dikenal memiliki emosi yang mudah meledak. Meski begitu, aries biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Setelah berhasil meluapkan emosinya, mereka bisa melupakan pertengkaran bahkan di hari yang sama. Aries tidak pernah mengucapkan maaf, namun mereka melakukannya melalui tindakan.
Virgo
Virgo tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya salah, virgo tetap akan mempertimbangkan perasaan pasangannya dan berusaha memperbaiki sikap di kemudian hari. Mereka belajar dari setiap konflik yang terjadi. Meskipun maaf mereka tidak selalu terucap, perubahan perilaku mereka menjadi bentuk penyesalan yang nyata.
Taurus
Taurus tidak ingin kehilangan orang terdekatnya. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang merusak hubungan. Sebab, jika segala sesuatu terus dibiarkan seperti biasa, taurus akan merasa tidak ada alasan untuk berubah. Sebaliknya sikap tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan mereka akan rasa nyaman dan kestabilan hidup.
***
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya