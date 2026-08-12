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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.13 WIB

Comfort Zone 12 Zodiak, Pisces Paling Tenang Saat Bersama Hewan Peliharaan

Ilustrasi pecinta hewan/Magnific - Image

Ilustrasi pecinta hewan/Magnific

JawaPos.com-Setiap orang memiliki sumber kenyamanannya masing-masing.

Mereka mampu menenangkan gejolak emosi yang kacau. Mulai dari perhatian sampai kehadiran orang tersayang.

Setiap hubungan mampu membantu mereka merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Baik itu menciptakan kenyamanan, meredakan emosi, atau menyudahi amarah. Mengutip informasi dari laman /timesofindia berikut tempat tenang bagi 12 zodiak

Sifat aries yang penuh semangat membutuhkan sosok yang mampu menenangkan mereka. Dukungan yang tidak pernah berhenti serta kata-kata semangat dari ibu dapat menjadi penenang sifat aries yang impulsif.

Pikiran gemini yang penuh, membutuhkan seseorang yang mampu mengajak mereka membuka obrolan ringan dan menyenangkan bersama sahabat untuk kembali merasa tenang. Nasihat yang bijaksana dan rasa aman dari seseorang mampu membantu taurus menemukan kedamaian.

Pikiran gemini yang penuh dengan hal perlu diungkapkan melalui obrolan ringan. Tertawa bersama dan berbicara hati ke hati pada orang kepercayaan dapat mengubah suasana hati gemini jauh lebih baik.

Cancer lebih mudah mereda di dalam pelukan orang-orang tersayang. Tidak ada yang lebih mampu menenangkan dan mengobati cancer selain cinta tanpa syarat dari orang-orang terdekatnya.

Leo membutuhkan dirinya sendiri untuk kembali menghadapi masalah dan menyelesaikan semuanya. Sang raja hanya perlu dirinya sendiri untuk bisa mengembalikan ketenangan.

Virgo juga ahli menenangkan dirinya sendiri. Menghabiskan sedikit waktu sendirian, membuat daftar kegiatan, ataupun menikmati me time dengan teh herbal, sudah cukup untuk membantu virgo kembali menjadi lebih tenang daripada sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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